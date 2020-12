El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) que logró su primer triunfo en F1 -en la que no se sabe aún si seguirá- al ganar el Gran Premio de Sakhir, el penúltimo del certamen, declaró tras su brillante victoria en Baréin que espera "que no sea un sueño"; y que le "gustaría seguir" en la categoría reina en 2021, pero que eso "no está en" sus "manos".

"Desde hace diez años llevo esperando este momento", explicó 'Checo', nacido hace 30 años en Guadalajara (Jalisco) y que este domingo logró el primer triunfo para México desde que Pedro Rodríguez ganara el Gran Premio de Bélgica de 1970, hace cincuenta años.