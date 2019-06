Dos mil cuatrocientas medallas ganadas, principalmente de oro, y 400 marcas internacionales le han dado a Maru Walls el nombre de la "Sirena Acapulqueña", quien a sus 82 años de edad es la mujer con más récords de nado en la historia de México, en tan solo 24 años de carrera.

"Yo no he participado toda la vida; comencé en 1994 a los 58 años después de sufrir un accidente donde me rompí la cabeza y me diagnosticaron silla de ruedas o cama permanente. Entonces empecé a entrenar con un maestro que hizo muchos campeones mundiales, el profesor Joaquín de la Peña Castillo", dijo Walls a Efe.