Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors, aseguró este jueves que esperan que Stephen Curry pueda jugar el viernes el cuarto partido de las Finales de la NBA ante los Boston Celtics después de que sufriera una dolorosa torsión en el pie izquierdo en el tercer encuentro.

"No tengo nunca novedad (sobre Curry). No he hablado con él de eso", dijo Kerr ante los medios.