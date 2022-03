La cifra de heridos tras el enfrentamiento entre aficionados de los equipos mexicanos Querétaro y Atlas, creció a 26, entre ellos hay tres en estado de gravedad, informó el gobernador del central estado de Querétaro, Mauricio Kuri González.

"Es una tragedia porque, aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice", dijo el mandatario estatal este domingo en conferencia de prensa.