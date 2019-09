El colombiano Miguel Ángel "Supermán" López, quinto de la Vuelta, lamentó no haber podido lograr el objetivo del podio, pero recalcó que no se arrepiente "de haberlo intentado hasta el último metro".

"Honestamente, no me sentí bien hoy, he sufrido después del accidente de ayer. En los momentos de aceleración, sentí algo de dolor y no podía forzar al 100 por ciento. De todos modos, seguí atacando buscando un lugar en el podio. Ese era mi objetivo principal".