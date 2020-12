La Asamblea General Electiva del Comité Olímpico de Panamá (COP), programada este sábado para elegir una nueva junta directiva, fue aplazada, sin fecha definida, debido a que no contaban con el aval de las autoridades sanitarias del país.

"La asamblea general electiva no podrá llevarse a cabo dado que fue notificado por el Ministerio de Salud (Minsa), mediante nota, que, so pena de multa, no se podía realizar dicha asamblea por determinación ministerial", informó el comunicado del regente del deporte olímpico en Panamá.