Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, enfatizó este sábado que la prioridad para el fútbol argentino es la salud y no pensar en cómo será la definición del certamen.

"No hablamos ni pensamos todavía en cómo se van a definir los torneos, porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia de la COVID-19. No hay fechas ciertas de nada. Vamos a seguir las recomendaciones oficiales antes de tomar cualquier decisión", expresó Tapia en diálogo con el diario Olé.