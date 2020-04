El delantero e ídolo de Boca Juniors Carlos Tevez se puso este miércoles "a disposición del Gobierno y del club para ayudar" durante la pandemia del coronavirus.

"Me pongo a disposición del Gobierno y el club para ayudar. No me gusta fantasmear con muchas cosas, porque cuando uno ayuda es del corazón. No es para salir en un vídeo. Hay que estar en silencio, pero en todo momento. Me pongo a disposición del club, aunque sea entregando mercadería en una mesa", dijo Tevez al canal América.