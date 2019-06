El jugador del equipo nacional de fútbol de Brasil Thiago Silva habla en una rueda de prensa en Cidade do Galo este sábado en la ciudad de Belo Horizonte (Brasil). EFE/Yuri Edmundo

El central brasileño Thiago Silva criticó este sábado la ausencia de prórroga en la ronda de cuartos de final de la Copa América y se preguntó por qué sí habrá tiempo suplementario en las semifinales y en la final del torneo.

"No entiendo cómo en una competición importante como ésta no hay prórroga en los cuartos de final, ¿cuál es la diferencia para semifinal o final? O la pones o no la pones", expresó el defensa en una rueda de prensa en la ciudad de Belo Horizonte.