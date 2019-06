El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', descartó este jueves al centrocampista Arthur, quien se recupera de un fuerte golpe en la rodilla, para jugar de inicio ante Bolivia y confirmó a Roberto Firmino como su delantero titular.

"Arthur no va a iniciar porque no se ha entrenado a un nivel más fuerte y no voy a ser tan irresponsable de ponerlo", dijo Tite en rueda de prensa, en la víspera del partido inaugural de la Copa América 2019 en el estadio Morumbí de Sao Paulo.