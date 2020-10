Tokyo (Japan), 16/07/2020.- Giant Olympic rings monument illuminated at Odaiba Marine Park in Tokyo, Japan, 16 July 2020. (issued 21 July 2020) Due to the COVID-19 coronavirus pandemic, the Tokyo Olympics and Paralympics should have begun on 24 July 2020 but were postponed for one year. This is the first time that the Summer Olympic Games have been postponed rather than canceled. They are now Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 anunciaron este viernes los procedimientos necesarios para reembolsar el precio de las entradas para el evento a quienes las hayan adquirido y no puedan asistir debido a su retraso hasta 2021. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON/Archivo