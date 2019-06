El jugador de Japón Koji Miyoshi (2-i) celebra un gol durante el partido Uruguay-Japón del Grupo C de la Copa América de Fútbol 2019, en el Estadio Arena do Grêmio de Porto Alegre, Brasil, hoy 20 de junio de 2019. EFE

El jugador de Uruguay Luis Suárez celebra un gol, durante el partido Uruguay-Japón del Grupo C de la Copa América de Fútbol 2019, en el Estadio Arena do Grêmio de Porto Alegre, Brasil, hoy 20 de junio de 2019. EFE

Luis Suárez (c, atrás), delantero de la selección nacional de fútbol de Uruguay, fue registrado este jueves al anotarle un gol de penal a Japón, durante un partido del Grupo C de la Copa América de Fútbol 2019, en el Estadio Arena do Grêmio de Porto Alegre (Brasil). EFE