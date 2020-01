El expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, defendió en declaraciones a EFE la inocencia de los anteriores responsables de la FIFA y la UEFA, Joseph Blatter y Michel Platini, respectivamente, y opinó que la reclamación económica que les hace la federación internacional "no es correcta".

"A Blatter y Platini les sancionó la comisión Ética de la FIFA, no los tribunales de Estados Unidos por un pago que FIFA hizo a Platini. No me parece correcta la reclamación por parte de la FIFA de la cantidad de 1,8 millones de euros en los tribunales suizos porque hubo esa relación de servicios entre FIFA y Platini y era conocida por el fútbol", dijo en una entrevista con la Agencia EFE.