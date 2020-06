El escolta de 43 años Vince Carter anunció este jueves su retirada del baloncesto después de haber jugado 22 temporadas en la NBA en ocho equipos diferentes.

Carter, el primer jugador de la NBA que jugó partidos en cuatro décadas diferentes, anunció su retira en el pódcast 'Winging It With Vince Carter' de The Ringer: "Oficialmente, termino de jugar baloncesto profesionalmente", dijo.