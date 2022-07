El danés Jonas Vingegaard, líder del Tour de Francia, aseguró que no le sorprendieron los ataques del esloveno Tadej Pogacar, segundo de la general, pero que haber podido seguirle a rueda le "da confianza".

"Ha hecho buenos ataques, pero lo esperaba, he podido seguirle y eso me da mucha confianza. No ha sido fácil, nunca lo es en el ciclismo a este nivel, pero estoy contento de haber resistido", señaló el ciclista del Jumbo.