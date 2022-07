El danés Jonas Vingegaard, nuevo líder del maillot amarillo del Tour de Francia, aseguró que atacó al esloveno Tadej Pogacar "porque si no lo intentas no ganas" y porque no se conforma con el segundo puesto.

"En el Galibier tengo que reconocer que le he visto muy fuerte, tenia la duda de si estaba a tope. Pero en la última cota he pensado que había que probar, si no pruebas no ganas", aseguró el ciclista del Jumbo.