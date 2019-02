El golfista estadounidense Tiger Woods afirmó este miércoles que el 2019 se proyecta como una mejor temporada en su carrera a diferencia del desconcierto que vivió el año pasado.

"No hay comparación con el año pasado, en realidad no sabía cuál iba a ser el futuro del golf para mí, acabo de empezar esta temporada, estoy tratando de organizar las cosas, me siento mejor que el año pasado", dijo Woods en conferencia de prensa en el club de Golf Chapultepec en la Ciudad de México.