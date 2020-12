La venezolana Yulimar Rojas, elegida mejor atleta mundial del año por World Athletics, se mostró sorprendida y pletórica de felicidad por este galardón, que para ella supone "un plus más y una motivación más para 2021".

"Estoy impactada, no puedo creerlo. No me esperaba esto. No sé qué decir, no tengo palabras. Estoy feliz, qué alegría", aseguró la pupila del exsaltador cubano Iván Pedroso.