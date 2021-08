La atleta venezolana Yulimar Rojas, campeona olímpica y plusmarquista mundial de triple salto, es consciente de que ha dado "un gran salto", pero asegura que puede "dar más", en vísperas de su participación en la reunión Athletissima de Lausana (Suiza), de la Diamond League.

"Después de los Juegos he seguido enfocada en los entrenamientos para dar lo mejor de mí, pero más que nada disfrutando de lo que queda de año. Sé que he dado un gran salto en los Juegos Olímpicos, pero puedo dar más de lo que he dado hasta ahora", afirmó en la rueda de prensa oficial de los atletas participantes.