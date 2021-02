Muchas cosas han cambiado en un año en el pabellón municipal de Gallur. Bajo su techo las gradas están vacías y los atletas conviven con mascarilla. Un gran mural de Yulimar Rojas, sin embargo, remite a la vieja vida. El 21 de febrero de 2020 la venezolana estableció en Madrid el vigente récord del mundo de triple salto en pista cubierta con una marca de 15.43 metros.

El Ayuntamiento de Madrid conmemoró este sábado su gesta con una placa que destaca la plusmarca de Yulimar Rojas. A ella, según reconoció en una entrevista a EFE, el homenaje le permitió revivir las emociones de aquel día. "Me alegra, me enorgullece y me motiva más que todo para seguir trabajando para seguir dejando marcas y seguir dejando mi nombre en las competencias a las que asista", indicó.

Para esta temporada, su principal desafío será brillar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Con esa meta en mente, Yulimar Rojas transita durante estos días por la parte del entrenamiento "que duele, en la que quedas exhausta, que lloras y que gritas".

- Pregunta (P): ¿Vive como algo especial este homenaje que le hace el Ayuntamiento de Madrid en Gallur, donde hace un año consiguió su récord del mundo (15.43 metros) en pista cubierta?

- Respuesta (R): Es un día muy bonito para mí, muy significativo. Mañana se cumple un año de lo que fue el Meeting de Madrid 2020, en el cual logré el récord del mundo. Hace un año el mundo vibró con esta marca. Ahora sentir el calor de las personas que estuvieron ese día aquí y recibir este homenaje con esta placa que lleva mi nombre y se queda aquí plasmada es algo que me alegra muchísimo, me enorgullece y me motiva más que todo para seguir trabajando para seguir dejando marcas y seguir dejando mi nombre en las competencias a las que asista.

Doy las gracias a todas las personas que han estado pendientes de mí y al Ayuntamiento de Madrid por tomar este tiempo para homenajearme y dejar esa marca y este récord del mundo aquí plasmado en Gallur.

- P: Un año después, ¿con cuánta emoción recuerda su récord del mundo?

- R: ¡Si supieras que lo recuerdo todos los días! Cada vez que lo miro es como si fuese un sueño, pero es algo que he vivido; sé lo que es sentir hacer un récord del mundo. Cada día lo vivo al máximo, lo recuerdo. Lo bonito de un recuerdo es que se vive y eso me motiva a mí cada día de mis entrenamientos, para cada mañana superarme a mí misma. Tengo que seguir trabajando fuerte para seguir derrotando a la Yulimar Rojas que cada día se levanta. Y tratar de sacar la mejor versión de mí cada día, lo que dure mi carrera.

- P: Este año el público no podrá verla competir en Madrid. ¿Qué planes tiene para esta temporada?

- R: Para mí cada vez que estoy en Madrid me trae muchos recuerdos, aquí en Gallur más que todo. Este año no voy a estar presente en el Meeting de Madrid. Este es un año importante porque vienen los Juegos Olímpicos y está todo focalizado en lo que va a ser mi participación allí. Tomo la pista cubierta como una fase de entrenamiento y de preparación para ir al aire libre con la mejor de las ganas.

- P: ¿Cómo está siendo su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio?

- R: La preparación está siendo fuerte. Al principio estuve un tiempito parada, porque estuve en mi país. Regresé y ya llevo unas cuentas semanas de entrenamiento y están siendo bastantes duras. Estoy contenta. Pienso que para llegar lejos tienes que pasar por la parte fuerte primero, por la parte que duele, en la que quedas exhausta, que lloras y que gritas. Vamos por buen camino. Estoy deseando que llegue el tiempo de competir y de sentir esa adrenalina.

- P: El último año, prácticamente desde la consecución de su récord del mundo bajo techo, está marcado por la pandemia. ¿Cómo está viviendo esta situación?

- R: En mi vida hubiese imaginado que estaríamos viviendo esta circunstancia. De verdad que es algo que lo veo y a veces ni lo creo. Hace un año estábamos de otra forma, con mucho público en Gallur, sin el tapabocas. Es algo para tener conciencia, para seguir con responsabilidad y tomar las cosas de la mejor manera, para tratar de ser mejores personas cada día y tomar esto con mucho compromiso.

Lucía Santiago