Anthony Zambrano celebró la primera medalla de Colombia en pista -plata en 400- desde el bronce de Ximena Restrepo en Tokio'91 y señaló que había "trabajado mucho para hacer historia para Colombia".

Señaló a dos personas que fueron la clave de su éxito: "Ellas fueron las que me hicieron estar aquí y hacer historia para Colombia: mi entrenador, Nelson Gutiérrez, y mi fisioterapeuta, Caridad Martínez. Ellos me alimentaron cuando no tuve nada para comer", dijo.