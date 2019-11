Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, reconoció que Gareth Bale y James Rodríguez "no están lesionados" pero tampoco disponibles para jugar en Ipurua frente al Eibar, ya que justificó "no entrenan con el equipo" y "no es por decisión técnica".

Bale y James se marcharán con Gales y Colombia, respectivamente, sin reaparecer con el Real Madrid. "No están disponibles, lesionados no. Están en el campo pero no disponibles para jugar. Van a ir con la selección y no quiero hacer nada porque tienen que ir. En seis días verán si están preparados para jugar o no", dijo.