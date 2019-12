Air New Zealand sirve sus cafés en tazas comestibles para reducir la basura

Imágenes cedidas por Air New Zealand. La aerolínea neozelandesa Air New Zealand sirve café en envases comestibles, con sabor a vainilla, en un esfuerzo para eliminar la basura generada por las ocho millones de tazas desechables que sirve cada año. EFE/Air New Zealand

