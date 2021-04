El navegante Jimmy Cornell ha anunciado que abandona por "razones familiares" el proyecto de dar la vuelta al mundo en un velero ecológico y con emisión cero, una aventura concebida como homenaje a la primera circunnavegación de Elcano, aunque continuará con las mejoras técnicas para lograr un barco autosuficiente.

"He abandonado mis planes para el viaje por el mundo. Es muy decepcionante, pero por razones familiares no puedo hacerlo", ha explicado a Efe Cornell, de 80 años, que navegó con el velero Aventura Zero desde Francia a Tenerife, con escala en Sevilla, y comprobó que el barco no generaba la energía necesaria.