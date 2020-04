Tras cocinar para damnificados de huracanes en Puerto Rico y Bahamas, la mexicana Karla Hoyos dirige por encargo de José Andrés y su ONG World Central Kitchen (WCK) la cocina solidaria más grande de España, de donde salen 8.500 comidas diarias para personas desfavorecidas, necesidad que le "impacta".

Chef ejecutiva de The Bazaar de José Andrés en Miami (Estados Unidos), respondió "obviamente, sí" cuando le pidió que se pusiese al frente de la cocina de Escuela de Hostelería Santa Eugenia de Madrid, aunque su madre no estaba tan de acuerdo: "¿Cómo me haces esto? ¿Cómo se te ocurre? Si allí, por lo que se ve en los medios internacionales, respiras y te infectas", le dijo.