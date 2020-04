Andrea Lamponi y otros ocho tripulantes salen a remar por la laguna sur de Venecia en un sandolo y una caorlina, dos típicas embarcaciones locales. "Fingimos ser piratas que van a la conquista, pero no desembarcamos: solamente tomamos posesión de las islas con los ojos y el corazón", dice.Tras su paso por Crevan, una isla privada, bajan en San Francesco del Deserto, una frondosa isla con un monasterio donde se habría recluido Francisco de Asís a su regreso de Oriente en 1220. Los tripulantes venecianos son recibidos por Fray Alberto y, antes de la puesta de sol, emprenden el regreso a Venecia."Eran las cinco de la tarde", cuenta Lamponi, de 55 años, empleado del teatro estable del Véneto Carlo Goldoni. "No había el habitual movimiento caótico y constante en la laguna, estaba absolutamente tranquila e inédita: desde que he nacido no la recuerdo así".Era el sábado 7 de marzo, un día antes de la cuarentena total dispuesta por el Gobierno italiano. Las multitudes de turistas se habían esfumado y, con ellos, se había contraído la mayor parte del tráfico motorizado de buses acuáticos o vaporettos, grandes naves y lanchas taxi. Las aguas, por primera vez en una generación, estaban libres del movimiento ondulatorio -en italiano, moto ondoso- que remeros y activistas de la ciudad denuncian.

En menos de seis meses, dos calamidades golpearon la ciudad y expusieron la fragilidad de una economía casi exclusivamente dependiente del turismo. El 12 de noviembre del año pasado, una extraordinaria marea de casi dos metros paralizó la ciudad y provocó el primer éxodo de turistas. Después, con la cuarentena por el coronavirus, Venecia cobró el aspecto de una ciudad fantasma.