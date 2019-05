Los actores estadounidenses Brad Pitt (d) y Leonardo DiCaprio (i) posan para los medios durante la presentación de la película "Once Upon a Time in Hollywood" (lit. Ërase una vez en Hollywood), del cineasta estadounidense Quentin Tarantino, este martes en la 72 edición del Festival de cine de Cannes (Francia). El certamen se celebra del 14 al 25 de mayo. EFE

"Once Upon a Time... in Hollywood", de Quentin Tarantino, era una de las películas más esperadas del Festival de Cannes, y su alfombra roja este martes antes del estreno no decepcionó, con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt como dos de los actores más aclamados.

Hubo gritos que precedieron la llegada de los dos protagonistas al Palacio de Festivales, sede del certamen desde el 14 y hasta el 25 de mayo.