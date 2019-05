20 may. 2019

EFE Lisboa 20 may. 2019

La cantante estadounidense Madonna abrirá la gira europea de su nuevo disco, "Madame X", los días 16, 18 y 19 de enero de 2020 en el Coliseo de Lisboa, ciudad que ha inspirado algunos de los ritmos de su último trabajo.

Las entradas, con precios que oscilan entre los 75 y los 400 euros, se pondrán a la venta este sábado 25 de mayo, informó hoy la promotora lusa "Everything is New".