El estadounidense Nathan Chen, que también apuntará alto en la prueba individual de patinaje artístico de los Juegos de PyeongChang 2018, en la que España tiene puestas todas sus esperanzas en Javier Fernández, explicó este miércoles en el Ice Arena de Gangneung, sede de ese deporte, que "no" piensa en si es "favorito o no".

"Sinceramente, no intento pensar en ello y realmente no estoy pensando en si soy o no favorito", explicó Chen, nacido hace 18 años en Salt Lake City (Utah), en el seno de una familia de chinos que emigraron a América en 1988, que es uno de los niños prodigios de este deporte, ya que, a pesar de ser tan joven es el primero y el único patinador que ha completado cinco saltos cuádruples diferentes: 'loop', 'toe loop', Salchow, 'flip' y Lutz.