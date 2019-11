Periodistas, soldados y diplomáticos soviéticos vivieron durante casi 30 años obsesionados con el muro de Berlín. Su misión era garantizar su integridad, pero en su fuero interno les corroía la curiosidad. ¿Qué había al otro lado?, ¿cómo vivían los occidentales?, ¿les odiaban o les temían?. Durante décadas el miedo pudo con la curiosidad, pero, en cuanto tuvieron la menor ocasión, cruzaron el muro como otros miles de berlineses. En la imagen, tomada el pasado 31 de octubre, el exsubcoronel del Ejército soviético Vadim Nashatiriov, que sirvió en Alemania Oriental y ahora trabaja en una compañía de aviación civil, pasa junto a un fragmento del muro en Moscú. A los militares soviéticos no les dejaban acercarse a Berlín por miedo a que desertaran. Es por ello que Nashatiriov, destinado a la ciudad de Bismarck, no pudo ver por sus propios ojos el muro hasta diciembre. "Ese deseo me persiguió toda mi vida". EFE/Maxim Shipenkov