La uruguaya Felicia Ospitaleche se considera hasta hoy una defensora "a capa y espada" de la natación, disciplina que le permitió estrenarse, con 14 años de edad, cuando se sentía todavía "una chiquilina", en los Juegos Olímpicos de México 1968, a los que siguió su participación en los de Múnich'72.

Contrariamente a lo que podría pensarse, la primera mujer uruguaya que participó en dos Juegos Olímpicos no saltó por primera vez al agua hasta los once años y en tan solo tres logró su boleto a la cita olímpica en tierras aztecas, que este año cumple cinco décadas.

Entrar con sus doce compañeros al Estadio Olímpico Universitario durante la ceremonia de apertura de México'68 representó un momento que la uruguaya recuerda como de "inconsciencia", ya que, "por mucho" que se preparó, se sentía "una chiquilina de 14 años".

"Fue una experiencia preciosa, hay cosas que son emocionantes como la entrada al estadio, entrar y ver todo aquello lleno de gente, y lo mejor de todo fue que gritaron 'Peñarol' (equipo de fútbol) en vez de Uruguay", señaló en una entrevista con Efe.

Otro de los recuerdos que conserva de su participación en México'68 es el de ver a una de las leyendas de la natación olímpica, el estadounidense Mark Spitz, que en aquella edición ganó cuatro medallas, antes de las siete que se colgó en Múnich cuatro años después.

Además, Ospitaleche pudo valorar la inmensidad del deporte en el ámbito cultural gracias, sobre todo, a la convivencia con deportistas de todas las nacionalidades en la Villa Olímpica.

"Lo que mas disfruté fue lo variopinto de la gente, porque pasaba uno de Mongolia, un árabe, lo que quisieras, y vestidos como quisieras (...). Llamaba la atención", señaló.

Participó en tres pruebas, los 200 m. combinados y los 100 y 200 m. espalda, con un quinto, un sexto y un séptimo puesto en las series, respectivamente.

Sobre su participación en Múnich 1972, Ospitalech subrayó lo mucho que le marcó el ataque terrorista de un grupo palestino en contra de la delegación de Israel, que dejó 11 muertos.

"Fue muy shockeante, al punto que yo no me enteré de nada por el hecho de que las mujeres y los hombres estábamos separados (...). A los dos días fue el funeral con los cajones de los muertos en el estadio, fue un silencio que te ponía los pelos de punta", recordó.

Más allá de estas experiencias, Ospitaleche reiteró que representar a su país como deportista "es lo máximo" y que "ponerse la Celeste" ya le hace sentirse una persona "plena".

La exnadadora considera que desde finales de la década de los sesenta, cuando la Ciudad de México recibió a 5.516 atletas -4.735 hombres y 781 mujeres- de 112 países, el deporte en general "ha cambiado mucho" en la relación entre ambos sexos.

"Cambió muchísimo. Te doy un ejemplo: creo que fue hasta el año 80 algo así que dentro de la misma Villa Olímpica se encontraban las mujeres separadas con alambrado, y (el sector) de varones aparte. Las mujeres podíamos entrar a la (zona) de varones, pero ellos no podían pasar a la nuestra. Ahora duermen todos juntos", sostuvo.

Este cambio en la relación entre hombres y mujeres en la actualidad olímpica le parece positivo a la uruguaya, ya que no implica reales cambios de comportamiento para los atletas.

"El que se porta bien lo hace como sea (...). Para mí es mejor cómo se vive ahora que antes", agregó.

Ospitaleche valora el aumento tanto de la participación de mujeres en citas olímpicas como de los deportes que han permitido la inclusión de su género en cada edición.

Sin embargo, una de las preocupaciones que mueven a esta amante de las piscinas es el "poco apoyo" que reciben deportes "distintos al fútbol".

"El deporte está teniendo más apoyo, (pero) yo se lo sacaría al fútbol. Creo deben dárselo los deportes menores, hay veces que nadie sabe que hay un campeonato de natación o de lo que sea", aseguró.

También defiende aportes que mejoren las infraestructuras y la situación financiera de todas las modalidades, ya que los deportes "aunque sean baratos, se vuelven caros".

Ospitaleche atribuye la "situación crítica" de la natación en su país a la falta de interés de los jóvenes.

"Está todo demasiado enfocado hacia el fútbol, es un negocio, pero a veces me molesta (...). Yo sé que el fútbol se juega en cualquier canchita, pero me parece que hay otras cosas. Somos un país que estamos mirando el mar y hay muchísimos niños que no saben nadar", destacó.

Raúl Martínez