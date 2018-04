El tenista Manolo Santana se ha proclamado campeón de España tras vencer a Manuel Orantes, por 6-1, 6-1 y 6-1, en la final individual masculina del LV Campeonato de España de Tenis, disputado en las nuevas instalaciones del Real Club de Polo. EFE/Archivo SPAIN TENNIS MANOLO SANTANA: BARCELONA, 12/10/1969.- Spanish tennis player Manolo Santana hits the ball against Manuel Orantes, during the 40th edition of the Spanish Championship men's final match, at the Polo Royal Club in Barcelona. EFE/fs