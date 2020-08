BRUSELAS, 08/08/2020.- Un grupo de investigadores de Luxemburgo está a punto de poner en marcha un sistema para detectar la COVID-19 a través de la voz y la tos, lo que permitirá un mejor diagnóstico remoto y reducirá los riesgos de contagio por el contacto físico entre médicos y pacientes. El proyecto, bautizado como CDCVA (COVID-19 Detection by Cough and Voice Analysis), plantea un "enfoque innovador", basado en la inteligencia artificial, para detectar el virus en función de los patrones de voz y tos de las personas afectadas, explica en una entrevista a EFE Muhannad Ismael, en la imagen, facilitada por él mismo, responsable de la iniciativa. EFE **SOLO USO EDITORIAL / NO VENTAS / NO ARCHIVO**