Imagen facilitada por la distribuidora Dogwoof que muestra a la ex primera dama filipina Imelda Marcos en su 85 cumpleaños en el documental "The Kingmaker". "La percepción es real, la verdad no", asegura Imelda Marcos en el aclamado documental "The Kingmaker", que muestra la cara más excéntrica y despótica de la ex primera dama de Filipinas, empeñada en reescribir la historia y lavar el apellido Marcos para que sus vástagos reconquisten el poder. EFE/ Lauren Greenfield/SÓLO USO EDITORIAL?NO VENTAS