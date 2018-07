El reciente campeón del Mundial de Rusia Raphael Varane afirmó que siempre le ha molestado cuando se le ha pedido tener que parecerse a otros jugadores, incluido su compañero de equipo, capitán y pareja en el centro de la defensa del Real Madrid, Sergio Ramos.

"Me pone de los nervios ¿acaso le piden a Sergio Ramos tener que ser otro? La gente me acepta como soy. Desde los siete años me dicen que soy un buen chico. Pero tengo carácter", aseguró el jugador en una entrevista que este miércoles publica el diario "L'Équipe".