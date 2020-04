El Gobierno de Argentina aseguró este martes que no puede "ofrecer más" de lo que ya ha propuesto a los acreedores privados para reestructurar bonos bajo legislación extranjera por unos 66.000 millones de dólares, una oferta que ha sido rechazada por grandes fondos de inversión.

"Las expresiones de rechazo eran, en algún sentido, esperables. Es parte de lo que es un proceso en el cual la otra parte busca presionar para que Argentina ofrezca más, pero ofrecer mas no se puede porque ofrecer más no es sostenible y eso es algo que nosotros no vamos a hacer", afirmó el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán.