El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, aseguró este miércoles que no retirará los aranceles a China impuestos por el mandatario Donald Trump y no realizará "movimientos inmediatos" hasta desarrollar una estrategia con sus socios asiáticos y europeos, según una entrevista con el columnista del New York Times Thomas Friedman.

Biden también aseguró que Estados Unidos no negociará nuevos acuerdos comerciales hasta que hacer "importantes inversiones" en el país y en sus trabajadores.