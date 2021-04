El presidente de EE.UU., Joe Biden, instó este miércoles a los republicanos a sentarse a negociar para sacar adelante su plan de infraestructuras por valor de 2,25 billones de dólares y les advirtió que la inacción es inaceptable.

"En las próximas semanas la vicepresidenta (Kamala Harris) y yo nos reuniremos con los republicanos y los demócratas para escuchar a todos (...) Estaremos abiertos a las buenas ideas y a las negociaciones de buena fe, pero hay algo a lo que no estaremos abiertos: no hacer nada. La inacción simplemente no es una opción", dijo Biden en un discurso en la Casa Blanca.