El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, previó este jueves que la crisis desatada por el alza de los precios de los combustibles se agravará en el país y "en todo el mundo", pero en el caso de Brasil lo atribuyó a los Gobiernos anteriores.

"La Unión Europea dijo que no va importar más petróleo de Rusia, Estados Unidos intentó hace poco importar petróleo de la Venezuela de (Nicolás) Maduro, los americanos dijeron que no van a aumentar su producción y Brasil no tiene cómo aumentar la suya", declaró a un pequeño grupo de seguidores en su residencia oficial.