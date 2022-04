El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, dijo este miércoles que el bloque debe reducir la dependencia al gas y al petróleo ruso y "reconvertirse a energías verdes", luego de que el Kremlin cortara el suministro a Polonia y Bulgaria por su negativa a pagar en rublos.

"Nuestra dependencia del gas y del petróleo ruso ha ido, sin duda, demasiado lejos (...) Esta ultima decisión de Rusia no hará sino acelerar que Europa se reconvierta a energías verdes que no creen dependencias y no atenten contra el clima", dijo Borrell, quien se encuentra de visita oficial en Chile.