La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, anunció este lunes en Nueva York su entrada en los consejos de Santander Holdings USA y Santander Bank, lo que consideró una "señal" de la importancia de este mercado, donde el banco "no es tan pequeño" y "verdaderamente puede añadir valor".

"Cuando me reunía con los inversores, me preguntaban: '¿Por qué estás en Estados Unidos? Deberías vender el negocio en EE.UU'. Quiero anunciar que voy a entrar en el consejo de administración del banco en EE.UU., como una señal", dijo Botín esta mañana en el Economic Club of New York, donde protagonizó una entrevista.