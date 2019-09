Casi 50.000 trabajadores de GM entran en su segundo día de huelga en EE.UU.

Members of the United Autoworkers (UAW) picket outside the General Motors (GM) plant in Arlington, Texas, USA, 17 September 2019. EFE/EPA/LARRY W. SMITH

