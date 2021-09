El presidente de Perú, Pedro Castillo, invitó este lunes a inversores y empresas a apostar por su país y rechazó la idea de que su Gobierno pretenda ahuyentar la entrada de capital: "Nosotros no somos comunistas, no hemos venido a expropiar a nadie, no hemos venido a ahuyentar las inversiones", dijo.

Así se expresó Castillo al intervenir en una sesión protocolar virtual del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocada con motivo de la primera visita del gobernante peruano.