EFE Colombo 8 may. 2022

Cientos de personas bloquearon hoy varias carreteras clave en Colombo, a pesar del estado de emergencia decretado en el país el pasado día 6, para mostrar su descontento por la escasez de gas para cocinar que experimenta Sri Lanka desde hace semanas por la severa crisis económica.

"No podemos dar de comer a nuestros hijos porque no hay gas. Este gobierno ha sido muy negligente con las necesidades esenciales de las personas", declaró a Efe un manifestante que pidió no ser identificado en Armor Street, una de las carreteras obstaculizadas por las protestas.