Pero el equipo de Gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel (imagen), apuntó el economista cubano, no ha dado pasos para la aplicación de una "fórmula aperturista que libere las fuerzas productivas y atraiga las inversiones", sino la continuidad del statu quo "como estrategia para mantener el poder".. EFE/Yander Zamora/Archivo

La inversión extranjera en Cuba no se producirá a gran escala mientras el Gobierno no de satisfacción a las reclamaciones por la "confiscación de propiedades" que no fueron compensadas, además de acabar con la política de "para los extranjeros todo, para los cubanos nada", afirmó este martes un experto.

"Nadie va a invertir un dólar en un mercado con tan "alto riesgo como el cubano", en momentos en que "las inversiones son casi nulas" por lo "poco atractivo" que resulta, destacó en un artículo Emilio Morales, presidente de The Havana Consulting Group, con sede en Miami.