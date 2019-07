Los dirigentes del Valle del Tambo, en la región peruana de Arequipa, afirmaron este miércoles a Efe que su decisión de rechazar el proyecto minero de cobre Tía María es definitiva, porque los miles de habitantes de esa zona de Perú defienden su modo de vida vinculado a la agricultura.

"Es un no técnico, un no legal y un no social, por ningún lado se puede introducir o nos pueden decir técnicamente, legalmente o socialmente, que estamos equivocados", enfatizó el dirigente Ricardo Quispe Aguilar, miembro de la Coordinadora de Lucha Social de la provincia de Islay y el Valle del Tambo.