Dos grupos de acreedores de la aerolínea chilena Latam, la mayor de Latinoamérica, presentaron en un tribunal de Nueva York sus objeciones a la solicitud de la compañía aérea de extender por quinta vez y hasta el 26 de noviembre el plazo para presentar su plan de reorganización para salir de la bancarrota.

Se trata de Parent ad hoc Claimant Group, el mayor grupo de acreedores no garantizados de Latam con más de 4.000 millones de dólares en reclamaciones y aproximadamente 740 millones en bonos, y del "Official Commitee of Unsecured Creditors" de Latam.