Fotografía cedida por la agencia de comunicación Top of Mind donde se muestra el proyecto Lightstone Towers de Nueva York que la compañía LS NYRC ha completado en EE.UU con fondos de inversores EB-5. La visa EB-5, una de las pocas que el Gobierno de Donald Trump no ha cancelado o limitado en medio de la pandemia, constituye en este momento una de las mejores alternativas para poder trabajar y vivir en los Estados Unidos, señalan expertos en asuntos inmobiliarios. EFE/Top of Mind