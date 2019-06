El 96 % de las empresas del sector industrial venezolano disminuyó o paró su producción durante el primer trimestre del año, afirmó el máximo representante de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, en rueda de prensa.

"El 96 % de las empresas dijeron que no produjeron o que disminuyó poco o mucho sus niveles de producción (...) Esto es dramático y una empresa que no está produciendo no puede seguir en pie", dijo Olalquiaga, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Coyuntura Industrial que elaboró el gremio.