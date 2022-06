Después de no haber subido el precio del dinero desde hace once años, el Banco Central Europeo (BCE) despega en julio con una subida de sus tipos de interés moderada de 25 puntos básicos, a la que seguirá otra en septiembre, cuya cuantía no ha decidido todavía.

El Consejo de Gobierno del BCE decidió este jueves en Ámsterdam (Países Bajos) comenzar a subir los tipos de interés moderadamente en su reunión del 21 julio, para frenar la fuerte subida de la inflación por la guerra en Ucrania.